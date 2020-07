C’est bien le départ de Nathalie Bondil — directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) — que souhaite le conseil d’administration de l’institution, indiquent de nouvelles informations dévoilées dimanche.

D’autres documents obtenus par Le Devoir montrent par ailleurs que les points de tensions sont nombreux entre Mme Bondil et le C. A., autant au sujet du climat de travail que du processus de nomination de Mary-Dailey Desmarais comme directrice de la conservation. Celle-ci est membre d’une famille qui exerce une forte influence au MBAM.

Nathalie Bondil a reçu vendredi une proposition de règlement — « pour fins de discussions » — qui vise à « promouvoir une transition de fonctions harmonieuse, ordonnée et respectueuse », selon ce que La Presse rapporte dimanche. Nathalie Bondil a elle-même confirmé avoir reçu cette offre, qu’elle juge « totalement inacceptable ».

Le conseil d’administration indiquerait dans ce document que le contrat de Mme Bondil prendra fin le 29 juin 2021. Cette dernière dirige le MBAM depuis 2007. Nathalie Bondil resterait donc en poste pour encore un an… mais dans un rôle fort différent de celui qu’elle occupe présentement et qui la place au centre de toutes les décisions.

La Presse rapporte qu’elle conserverait « son titre et son plein salaire » et qu’elle continuerait de participer « aux annonces officielles ». Elle serait aussi responsable d’établir la programmation du musée (qui se prépare longtemps d’avance, cela dit) et d’organiser deux dernières expositions… mais cela après « consultation avec le président du C. A. », Michel de la Chenelière. On comprend de ce plan que Mme Bondil serait sous surveillance.

M. de la Chenelière n’a pas souhaité commenter dimanche matin. Nathalie Bondil a indiqué qu’elle répondrait à nos questions plus tard dans la journée.

Le Devoir rapportait jeudi et vendredi que le poste de Nathalie Bondil était menacé et qu’une crise interne secouait le MBAM. Michel de la Chenelière refuse depuis de confirmer le statut de Mme Bondil au sein du Musée.

Vendredi, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, s’était dite « estomaquée » d’apprendre que l’on souhaitait indiquer la sortie à Mme Bondil. « Le MBAM, disait-elle, “c’est” Nathalie Bondil ! ». En 2019, Québec a octroyé près de 16 millions en subventions au MBAM.

Dimanche, La Presse donnait aussi la parole à trois mécènes reconnus (dont le couple formé d’André Desmarais et de France Chrétien-Desmarais), qui se portaient à la défense de Nathalie Bondil.

Climat de travail…

Mais deux facteurs expliquent la crise et s’imbriquent dans les réflexions du conseil d’administration.

Le premier concerne le climat de travail, que plusieurs ex-employés interrogés par Le Devoir ont qualifié de « toxique ». Le syndicat des employés du musée a d’ailleurs confirmé par courriel avoir « interpellé » « directement » le conseil d’administration pour lui faire part « d’un climat de travail inapproprié », selon la présidente, Marie-Claude Saïa.

« À la suite de notre intervention, le C. A. a agi, notamment en procédant à un diagnostic organisationnel », mentionne Mme Saïa en parlant de l’audit indépendant qui a été réalisé pour détailler la situation.

Mme Saïa a également confirmé les informations du Devoir à l’effet que des griefs et une plainte ont été déposés. Cela sans révéler leur nature, « par respect pour les personnes courageuses qui ont décidé de témoigner, et aussi afin de ne pas contaminer le processus. »

Le Devoir a autrement obtenu dimanche le sommaire d’une réunion tenue à huis clos par le comité des ressources humaines du Musée, le 17 juin. On y lit que le président du Musée, M. de la Chenelière, a alors « informé le comité [qu’un] grief du syndicat a été reçu la semaine dernière ». Le directeur de l’administration avait déjà eu une rencontre avec le syndicat pour mieux comprendre le problème.

… et nomination de Desmarais

L’autre facteur — le processus qui a nommé à la nomination récente de Mary-Dailey Desmarais à titre de directrice de la conservation — est indirectement lié à la question du climat de travail.

Cela parce que le poste de Mme Desmarais a été créé dans la foulée de l’audit mené sur le climat de travail. Sans que l’on connaisse les conclusions de l’audit en question, l’on sait que le conseil d’administration a pris la décision d’alléger les tâches de Nathalie Bondil après avoir pris connaissance du document.

Le Devoir révélait jeudi que Nathalie Bondil souhaitait la nomination d’une autre candidate. Selon la « grille de compétences » rédigées par Mme Bondil, M. de la Chenelière et une troisième personne, Mary-Dailey Desmarais arrivait quatrième parmi les quatre finalistes. Le comité de direction suggérait d’embaucher la candidate arrivée première, et de créer un poste d’adjointe pour Mme Desmarais, dont on jugeait l’expérience trop courte.

Le comité des ressources humaines a toutefois recommandé la nomination de Mary-Dailey Desmarais, et le conseil d’administration l’a entérinée « à l’unanimité », selon M. de la Chenelière.

Plusieurs sources contactées dans les derniers jours ont vanté les qualités de Mme Desmarais, docteure en histoire de l’art de l’Université Yale. D’autres sourcillent toutefois en se demandant si sa nomination ne tient pas également aux liens qui unissent la famille Desmarais et le MBAM.

Mme Desmarais est l’épouse de Paul Desmarais III, petit-fils de Paul G. Desmarais (Power Corporation). Au décès de l’épouse de ce dernier, Jacqueline Desmarais, le MBAM avait souligné son grand engagement philanthropique — et celui de toute la famille Desmarais. « Aux côtés de son mari […] et de sa famille, elle a soutenu la mise en œuvre du pavillon Jean-Noël Desmarais, construit en 1991 grâce à un don important du couple de philanthropes et de Power Corporation », rappelait un communiqué du MBAM émis en 2018.

Le conseil d’administration du MBAM compte aussi en ses membres l’ex-sénateur Serge Joyal, qui est gestionnaire de la collection d’œuvres d’art de Power Corporation. M. Joyal s’est retiré du processus de sélection de la directrice de la conservation dès que Mary-Dailey Desmarais a été retenu parmi les finalistes, montre le procès-verbal de la réunion du comité des ressources humaines du 17 juin.

La direction mise à l’écart ?

Chose certaine, la manière dont s’est faite la nomination de Mary-Dailey Desmarais n’a pas plu à Nathalie Bondil. Celle-ci a écrit à la mi-juin à M. Joyal et à la secrétaire du CA pour dénoncer la manière dont le processus se déroulait. Le Devoir a obtenu copie de cette correspondance.

Après avoir noté la volonté de M. Joyal de se mettre à l’écart des discussions, Mme Bondil écrit constater « dans la formation du premier jury [chargé de mener les entrevues avec les quatre candidats] d’autres types de conflit, avec des personnes qui sont juges et parties — l’une d’entre elle s’étant déjà commise ». Elle dénonçait aussi « le refus de travailler en collégialité avec le comité de direction malgré mes demandes ».

Nathalie Bondil fait alors valoir que c’est la première fois que le comité de direction « ne participe pas aux entrevues, alors que ses membres ont une expertise évidente du contexte humain, des équipes, des défis, des besoins, des réalités et du métier ». Elle demandait plus loin formellement que le comité de direction soit intégré au processus de sélection, cela au nom de la « bonne gouvernance ».

Elle soulignait sa crainte que « tout [soit] joué d’avance », et avouait être « désarçonnée » devant l’allure que prenait le processus.

Deux jours plus tard, le comité des ressources humaines discutait de « la rigueur de ce cheminement [le processus de sélection] et de son respect des Règlements sur l’Administration du MBAM », indique le procès-verbal. « Il est également souligné que ce processus découle directement du Diagnostic sur le climat de travail et le grief déposé par le syndicat. »