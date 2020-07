Les flâneurs

Faire rugir les moteurs

Le « fait vécu » Ford contre Ferrari, de James Mangold, arrive sur Crave et HBO, et pour peu que vous ne rechigniez pas trop devant un moteur rugissant, son visionnement vaut le détour. On plonge dans la lutte entre deux constructeurs automobiles que tout semble séparer : l’ennuyeuse et bureaucratique Ford et la grandiose et fonceuse Ferrari. Objectif : gagner Les 24 heures du Mans de 1966, personnages fabuleux en prime. Ken Miles (Christian Bale), un désagréable mais entêté génie du volant, y avance en parallèle avec Carroll Shelby (Matt Damon), un ambitieux avec sa part d’ombre. Intelligent et palpitant.