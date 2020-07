Les flâneurs

Quelque chose de Tennessee

Même si l’on connaît bien les pièces de Tennessee Williams, il y a de fortes chances que l’on connaisse peu ou prou ses nouvelles. C’est donc avec grand plaisir que l’on plonge dans Sucre d’orge (Hard Candy : A Book of Stories, 1954), qui réunit neuf récits du grand dramaturge américain. Pour vous donner l’eau à la bouche, dans la première du lot, « Les jeux de l’été », on renoue avec Margaret et Brick Pollitt, personnages de La chatte sur un toit brûlant, dont le mariage bat encore plus de l’aile en raison de l’alcoolisme et des infidélités du second. Sulfureux, charnel et sensuel.