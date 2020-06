Les flâneurs

L’espace méditatif du Centre Phi

​En cette période d’entre deux eaux, le Centre Phi est un espace à fréquenter. Les lieux se sont mis à l’ère pandémique, renouvelés avec des espaces de verdure et des sons qui vrombissent sous les lampes. Cet été, des spectacles seront présentés sur le toit. Quant à l’exposition écofuturiste Émergences et convergences, elle vous attire entre des bouquets de fleurs virtuels adaptés à votre profil et un poème immersif propice à la méditation. Des œuvres d’artistes étrangers et québécois épousent le paysage, l’architecture et les techniques picturales de pointe pour une invitation au voyage intérieur.