Les flâneuses

La fable burlesque d’Elia Suleiman

​Avec sa dégaine à la Buster Keaton, son mutisme, son air ahuri, son humour tatiesque, le cinéaste-acteur palestinien Elia Suleiman trimballe sa silhouette et sa fable burlesque entre Nazareth, Paris et New York. Son film C’est ça le paradis ? (It Must Be Heaven), primé à Cannes en 2019, propose une série de capsules cocasses, surtout à Paris, où les mœurs locales parodiées — policiers en patins à roulettes, passantes apparemment sorties d’un défilé de mode — amusent follement. La partie new-yorkaise fut tournée à Montréal, reconnu en fond de scène. Sur le site du cinéma du Parc et en VSD.