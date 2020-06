Les flâneuses

Le monde à travers lui

Découvrir ou revisiter l’écrivain et journaliste Ta-Nehisi Coates ces jours-ci ne peut que raffermir l’idée que ce penseur américain, longtemps attaché à The Atlantic, allie une intelligence rare à une plume remarquable. Les superlatifs s’imposent pour qualifier cette voix juste et claire qui documente puissamment les racines de la douleur noire en Amérique dans l’admirable Une colère noire (Between the World and Me), douloureuse et brillante lettre à son fils, et sa percutante suite logique, Le grand combat (The Beautiful Struggle). Du grand, du fort, du beau pour mieux comprendre le présent.