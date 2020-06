Les flâneuses

Des femmes en feu

Elena conjugue sa maternité au plus-que-parfait, tandis que Mia enveloppe la sienne d’un voile de mystère sous le couvert de la liberté. Dans Little Fires Everywhere, Reese Witherspoon et Kerry Washington, également productrices, incarnent deux femmes dont la rencontre fera des étincelles et laissera des cendres. Cette série tirée d’un roman de Celeste Ng prend le temps d’installer ses mystères, puis prend le temps de les résoudre. C’est à dévorer tout rond. À voir sur Amazon Prime Video.