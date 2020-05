Les flâneurs

L’anti-show de cuisine d’Amy Schumer

En confinement, l’humoriste Amy Schumer a décidé de se lancer dans un projet d’émission de cuisine avec son mari, Chris Fischer, qui est chef. Si, dans les émissions du genre, tout est léché, Amy Schumer Learns to Cook a plutôt des allures de production étudiante, et c’est parfait ainsi. Les caméras sont un peu tout croches, les cadrages ne sont pas parfaits, les animateurs sont dépeignés, habillés en mou, nus pieds sur un tapis avec des miettes… Si on apprend réellement certaines recettes simples, on s’amuse plus à les voir interagir qu’à les voir cuisiner. Sur Food Channel.