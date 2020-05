Les détails du prêt de 200 millions au Cirque du Soleil seront dévoilés… plus tard

Les modalités entourant le prêt de 200 millions de dollars US mis à la disposition du Cirque du Soleil seront dévoilées si l’argent est versé à l’entreprise de divertissement, a affirmé mercredi le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Au lendemain de son annonce, le gouvernement Legault a été la cible des critiques des partis de l’opposition, qui ont notamment estimé qu’il y avait eu un manque de transparence entourant les détails du soutien offert à la compagnie actuellement sur la corde raide.

Interrogé à la période des questions, M. Fitzgibbon a toutefois précisé qu’il faudra attendre la fin du processus dans lequel le Cirque, qui traîne une dette de plus de 900 millions de dollars US, s’est engagé depuis quelques semaines dans le but de se renflouer.

Le Cirque pourra recevoir un prêt de 200 millions de dollars US de la part d’Investissement Québec dans le cadre d’une entente accompagnée d’une disposition permettant à l’État québécois d’éventuellement acquérir l’entreprise si la restructuration proposée par les actionnaires actuels se concrétise.

Ensemble, le fonds d’investissement texan TPG Capital et la firme chinoise Fosun détiennent 80 % de la société. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) détient les 20 % restants.

En plus d’étudier tous les scénarios, y compris celui où elle se placerait à l’abri de ses créanciers, la compagnie a commencé ses démarches afin de dénicher un investisseur ou un acquéreur, ou de renégocier une autre injection de capitaux auprès de ses propriétaires actuels.

Le Cirque ne génère pratiquement aucun revenu puisque ses activités sont paralysées par la pandémie de la COVID-19. Cela a forcé la société à annuler, en mars, ses 44 spectacles et à licencier la quasi-totalité de son effectif, soit environ 4700 personnes.