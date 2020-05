J’ai un singe dans ma tête…

Ce texte fait partie du cahier spécial Le petit D

Tes parents s’ennuient ? Tu dois constammmmmmmmment les occuper ? Évite-leur de faire des bêtises ou de manger trop de chocolat… Voici une activité inspirée d’une comptine à faire en famille, proposée par les Ateliers créatifs TD Metropolis bleu. À toi de jouer : voici comment faire si on a un singe dans la tête qui joue les trouble-fêtes !

Y a un singe dans ma tête… Refrain Y a un singe dans ma tête

Et il joue les trouble-fêtes

Y a un animal poilu

Qui porte un chapeau pointu… Y a un singe dans ma tête

Qui me fait des tas d’embêtes

Quand il joue avec ses cartes

Moi je ris et je m’éclate ! Refrain Y a un professeur fâché

Car je suis très dissipé

C’est pas moi c’est bien le singe

Qui bousille toutes mes méninges… Refrain Et maman qui perd patience

Le singe tire sa révérence

Il faut bien me concentrer

Pour finir(re) d’étudier… Refrain Moi j’aime le singe créatif Qui rend mon cerveau actif Les autres peuvent me juger Mais c’est ça la vérité… Refrain Chanson originale de William St-Hilaire

Comment réaliser l’atelier

• Premièrement, prépare un petit goûter cool et pas trop santé !

• Sors tes crayons-feutres (qui ne tachent pas) et des tonnes de feuilles blanches.

• Lis à voix haute le texte de la comptine. Si tu te sens le cœur léger, tu peux même la chanter. (Tu peux aussi aller te pratiquer en cachette dans ta chambre, ou dire à ton parent de le faire dans la sienne s’il est un peu gêné !)

• Dessine ce que la chanson t’inspire, et demande à ton parent de le faire aussi (s’il a envie).

• Toi, est-ce que ça t’arrive aussi d’avoir un singe dans la tête, quand tu te fais du souci ? Et ton parent, lui, est-ce que ça lui arrive aussi ? Tu peux profiter du temps de dessin pour y réfléchir et en discuter. Et puis, est-ce que ça t’arrive à toi aussi d’être un peu turbulent comme le singe, et de ne pas avoir envie de faire tes devoirs ? Et tes parents et professeurs, ils réagissent comment ? Pourquoi est-ce que c’est difficile d’être sage parfois ?

• Dans tes dessins, tu peux aussi t’amuser à inventer de nouvelles aventures au singe. D’ailleurs, comment s’échappe-t-on d’un cerveau ?

• Si tu joues d’un instrument de musique, tu peux aussi t’amuser à ajouter l’ingrédient musical à ton atelier.

