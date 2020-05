Les flâneuses

Plus folles que jamais

Ce ne sont pas les revirements incroyables ni les péripéties rocambolesques qui manquent dans la deuxième saison de Mort à mes yeux (V.F. de Dead to Me), de Liz Feldman (2 Broke Girls). À tel point qu’on pourrait se lasser au bout de deux ou trois épisodes. Et pourtant, on demeure fidèle au poste puisqu’on ne se fatigue pas de voir les personnages de Christina Applegate et de Linda Cardellini, d’une complicité palpable, s’embourber dans le mensonge avec un cadavre sur les bras. De plus, répliques assassines, beaux malaises et grandes émotions sont toujours au menu. Sur Netflix.