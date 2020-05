Juste pour rire à la maison

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture dans votre salon

Le report du Festival Juste pour rire à l’automne était une mauvaise plaisanterie pour beaucoup. « Nous avons reçu des appels d’artistes qui avaient des difficultés et qui cherchaient des projets », raconte Patrick Rozon, vice-président au contenu francophone du groupe Juste pour rire. Celui qui se sent une « responsabilité » envers le plus grand festival d’humour au monde se réjouit d’accueillir très bientôt le nouveau festival numérique Hahaha.

Du 28 au 31 mai 2020, soixante artistes s’y produiront dans une vingtaine de spectacles exclusifs. Cette fois, le public pourra assister en pantoufles à l’événement qui sera diffusé sur la plateforme Lepointdevente.com. Une première.

Moyennant 12 $ la journée (5 spectacles) ou 40 $ le laissez-passer de quatre jours, les spectateurs pourront se connecter à leur guise pour retrouver Mathieu Dufour, Les grandes crues, Alexandre Bisaillon, Paul Taylor, Shirley Souagnon, Maxim Martin, Virginie Fortin, Dominic Paquet, Laurent Paquin, Louis T et bien d’autres humoristes. Les spectacles préenregistrés et le grand gala en direct du nouveau festival numérique Hahaha s’annoncent créatifs dans ce contexte inédit.

« Nous sommes en train de créer une nouvelle manière de faire de l’humour, et les artistes s’adaptent, se réjouit Patrick Rozon. Avec ce confinement, ils sont devenus très créatifs. C’est vraiment une réinvention, une nouvelle manière de faire de l’humour et du sketch. » Des interactions virtuelles entre les artistes et le public seront prévues. Si vos zygomatiques se sont grippés pendant le confinement, c’est le moment de les échauffer.