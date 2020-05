Chaque jour, un nouveau conte

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture dans votre salon

Avec déjà près de 400 000 livres et 150 films et vidéos proposésgratuitement en ligne, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a ajouté à son offre plusieurs activités quotidiennes, comme la lecture de contes et des cours de guitare.



BAnQ a mis les passions de son personnel à profit pendant le Grand Confinement. C’est ainsi qu’Oscar Salazar Varela, bibliothécaire à la section Musique et films de la Grande Bibliothèque, offre une série de cours d’initiation à la guitare en ligne. Il enseigne les notions nécessaires pour arriver à jouer des accords et des mélodies. Les cours de 45 minutes se suivent les jeudis soir à 19 h, mais il est possible de voir les premiers ateliers en différé.

Souhaiteriez-vous apprivoiser une nouvelle langue pendant cette périodeoù vous avez plus de temps pour vous ? Du zoulou à l’espagnol, en passant par le mandarin, BAnQ vous donne l’embarras du choix en plus de proposer quelques méthodes différentes pour apprendre.

Les petits ne sont pas en reste puisque BAnQ organise aussi plusieurs activités pour les divertir et leur permettre d’apprendre de nouvelles choses. Par exemple, tous les jours, L’heure du conte virtuelle se déroule de 10 h 30 à 11 h pour les 13 ans et moins sur l’application Zoom. L’équipede l’Espace Jeunes de la Grande Bibliothèque travaille en collaboration avec les créateurs et les éditeurs pour présenter les plus beaux livres aux jeunes.

En plus des livres et des films, des populaires aux indépendants en passant par les documentaires primés, BAnQ donne accès à de nombreuses ressources numériques. Par exemple, on trouve des revues, des journaux, de la musique, des partitions musicales, des formations et des blogues qui permettent de découvrir le patrimoine documentaire québécois et des documents d’archives. Les emprunts de livres numériques ont exploséchez BAnQ depuis la mi-mars, passant d’une moyenne de 3700 à 6500 par jour. Pour faire des emprunts, on peut utiliser sa carte d’abonné ou s’abonner aux services en ligne.