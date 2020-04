​Luis Sepulveda 1949-2019: une voix forte chilienne s’éteint

Un homme de conviction, grand bourlingueur des chemins parallèles du globe, personnalité de feu et écrivain engagé, vient de nous quitter, en laissant la planète appauvrie de son énergie, de sa poésie et de son inlassable combat pour un monde meilleur. Chilien ayant fui le régime de Pinochet pour aboutir finalement en Espagne, témoin des grandes dictatures et voix puissante de la gauche pour condamner les dérives humaines, à 70 ans, Luis Sepulveda a quitté nos rives. Il aura livré et perdu dans la province espagnole des Asturies, son port d’attache depuis vingt ans, le combat contre la COVID-19, panthère minuscule et terrifiante qui l’a terrassé.

En 1995, son roman Le vieux qui lisait des romans d’amour (adapté à l’écran en 2001 par Rolf de Heer avec Richard Dreyfuss dans le rôle-titre) traduit en 35 langues, avait séduit la planète entière. Ce magnifique personnage de villageois pacifique, réfugié dans la lecture comme rempart contre la folie humaine, plongeait dans l’action après que des autochtones amazoniens ont été accusés à tort du meurtre d’un chasseur blanc. Le vieux partait alors traquer la panthère responsable de cette mort. L’apparente légèreté de ce conte magique cachait une défense passionnée de la nature, comme celle des premiers peuples menacés par l’ignorance et l’appât du gain des populations dominantes sur leur territoire assiégé. À travers un programme d’études parrainé par l’Unesco, Luis Sepulveda avait partagé en 1978 durant un an la vie des Indiens Shuars (Jivaros), au cœur de cette fable et témoignait de leurs modes de vie en connaissance de cause.

Cet auteur d’une vingtaine de romans, chroniques, essais, avait multiplié aussi les nouvelles et récits enchantés pour enfants et adultes, dont, en 1996, Histoire d’une mouette et d’un chat qui lui apprit à voler, sur la frénésie du monde et le droit à la différence, destiné aux 8 à 88 ans. Ce roman avait été adapté deux ans plus tard au cinéma d’animation par Enzo D’Alo, l’écrivain y tenant lui-même la voix du poète.

« Le visage humain ne ment jamais, écrivait-il en 1998 dans Journal d’un tueur sentimental. C’est l’unique carte qui enregistre tous les territoires que nous avons habités. »

Luis Sepulveda n’aura jamais cessé de vulgariser et de poétiser sa pensée pour rejoindre la plus large audience possible, ni n’aura baissé les bras, croyant en la force militante des mots pour le dire. Également acteur, cinéaste et scénariste (Vivir a los 17, Nowhere), monteur, producteur, directeur photo, son engagement et son art protéiforme auront été les moteurs de sa vie.

Une vie trépidante

Il était natif d’Ovalle, ville au nord de Santiago, la capitale chilienne, où il milita au sein des jeunesses communistes, avant de se tourner vers l’engagement au parti socialiste. Après le renversement de Salvador Allende, élu démocratiquement, le dictateur Augusto Pinochet l’avait fait arrêter et emprisonner en 1973 durant deux ans et demi, puis assigné à résidence à la suite des interventions d’Amnesty International. Il s’en était évadé pour prendre le maquis un an durant.

Capturé et condamné cette fois à 28 ans de prison, sa peine avait été commuée en 8 années d’exil, toujours grâce aux pressions d’Amnesy. Il devait s’installer en Suède, mais sa nature intrépide le poussa à s’échapper lors d’une escale en Argentine. Il allait dès lors fonder en Amérique du Sud des troupes de théâtre au Pérou, en Colombie et en Équateur, s’engageant dans la lutte armée des sandinistes au Nicaragua.

En Europe depuis 1982, il avait pratiqué le journalisme en Allemagne, à Hambourg, et pris la mer plusieurs années sur les navires de Greenpeace, avant de s’établir en 1996 à Gijon en Espagne aux côtés de sa première épouse, la poétesse Carmen Yanez, torturée sous le règne de Pinochet. Sepulveda y avait fondé le Salon du livre ibéro-américain de Gijon et milité à la Fédération internationale des droits de l’homme. Depuis la chute du tyran, il retournait au Chili, mais ne recouvra sa citoyenneté première qu’en 2017.

Son thriller politique La fin de l’histoire, dont l’action se déroulait à Santiago, remontait par la bande le cours de la révolution russe et du régime nazi. Il se centrait sur les réalités chiliennes de 1970-2000, opposant d’anciens agents de Pinochet et des guérilleros retraités, sur fond d’espionnage. En 2001, son recueil de nouvelles Les roses d’Atacama, penché sur le destin de damnés de la terre, résonnait comme un émouvant chant de résistance.

Sa Folie Pinochet réunissait une série de chroniques publiées en 1998 dans Le Monde, en France, La Repubblica, en Italie, Le Taz, en Allemagne et El Pais, en Espagne, après l’arrestation du chef d’État sanguinaire. À l’époque, plusieurs de ses partisans s’opposaient à son procès, jugeant Pinochet inapte mentalement à le subir, ce qui soulevait la colère de Sepulveda, en refus d’oublier et criant justice pour les survivants du massacre ! Pinochet avait fait voter la Loi d’amnistie pour se protéger. Finalement jamais jugé, il mourut de sa belle mort en 2006 à 91 ans, au grand dam de l’écrivain.

À l’heure où la mondialisation est mise à mal par la crise du coronavirus, la voix de l’auteur engagé qui montrait du doigt les responsabilités américaines dans le soutien aux pays de dictature, et s’opposait au grand capital jusqu’au bout, résonne plus fort que jamais.