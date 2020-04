Décryptage humoristique et musical

De nombreux balados mettent en scène autour d’une même table des humoristes venus « puncher » pour faire rire la galerie — c’est parfois suffisant, et idéalement efficace. Mais le balado Comment être drôle prend un bras — voire deux mètres — de distance sur le monde de la blague en essayant d’en comprendre les mécanismes.

La production de Radio-Canada déclinée en 10 épisodes est animée par Julien Corriveau (Les appendices) et réalisée par Mathieu Charlebois (L’actualité, Curium). Chaque segment d’environ 25 minutes aborde une technique ou un style comique, de l’anecdote aux jeux de mots, en passant par les personnages, l’utilisation de l’absurde et les sketchs.

L’équipe documente les différentes approches en interviewant des humoristes ou des créateurs. Mais la force du tout, c’est que Corriveau met aussi en pratique ces apprentissages. C’est donc à la fois instructif et divertissant, en plus de mettre en scène à la fois des piliers du milieu, mais aussi plusieurs blagueurs locaux qui méritent d’être connus.



Comment être drôle

Radio-Canada

Comme l’humour, la musique est un terrain fertile pour le décryptage. Le balado indépendant Song Exploder, pionnier du genre, est un filon qui mérite le détour. Sa formule est acclamée et éprouvée — la production compte plus de 180 épisodes, dont les premiers datent de 2014 !

Animé (en anglais) par Hrishikesh Hirway, Song Exploder décode à chaque épisode une chanson différente, en compagnie de l’artiste créateur. À travers le récit souvent généreux des invités, le balado prend le temps de comprendre dans quel contexte social, politique ou personnel la pièce a été composée. Les mélomanes adoreront aussi l’approche chirurgicale de Song Exploder, qui pige dans les pistes sonores d’origines pour en illustrer le processus créatif, voire l’évolution au fil des maquettes.

La liste des artistes qui ont accepté de jouer le jeu est longue et variée, des fois impressionnante. On note des épisodes avec Fleetwood Mac, Janelle Monae, Christine and The Queens, Arcade Fire, mais aussi Caribou, Meek Mill et Bat For Lashes. Chaque épisode dure une vingtaine de minutes, et est mené avec discrétion par Hirway, qui laisse la place au travail des artistes.



Song Exploder

Indépendant