Ni Francos, ni Festival de jazz, ni Juste pour rire cet été

Ce sera un été sans grands festivals à Montréal : tant les Francos que le Festival international de jazz de Montréal, événement emblématique de la saison culturelle et touristique, ne seront pas présentés en 2020 en raison de la crise de la COVID-19.

Pour sa part, le Festival Juste pour rire, autre gros canon de la saison des festivals, a annoncé vendredi qu’il reportait du 15 juillet au 29 septembre le début de la prochaine édition.

Les Francos devaient débuter le 12 juin, alors que le jazz devait être lancé le 25 juin. Jamais ce dernier n’avait été annulé depuis sa première édition, en 1980.

« Cette décision, prise de concert avec nos partenaires privés et le gouvernement, n’était pas facile à prendre, mais elle était devenue nécessaire afin de protéger le public, les artistes et nos employés », indique dans un communiqué Jacques Primeau, directeur général des deux événements organisés par l’équipe Spectra (Evenko).

Le président de Spectra, Jacques Aubé, parle d’une « situation préoccupante pour l’ensemble de l’industrie des festivals », mais soutien que l’entreprise « voit l’avenir avec optimisme, tout en demeurant très réaliste ».

« Les prochains mois seront déterminants pour l’avenir des Festivals, et nous déploierons toute notre énergie et notre force créative à trouver des solutions, écrit-il.. Nous sommes confiants qu’avec l’appui de nos employés, et celui de l’ensemble de nos partenaires, nous pourrons nous relever de cette épreuve et remettre bientôt en marche ces créateurs de retombées économiques, touristiques, culturelles et sociales du Québec. »

Plus de détails suivront.