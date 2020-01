Fin de récréation pour les géants du Web

La fin de la récréation doit sonner pour les géants du Web, plaide le comité d’experts sur l’avenir des communications au Canada. Dans son rapport final présenté mercredi, il préconise une véritable révolution culturelle et médiatique : intégrer dans le giron réglementaire canadien toutes les entreprises qui bénéficient de son secteur audio et audiovisuel, et imposer qu’elles contribuent de « manière équitable » à la production locale. Il en va de la survie de la souveraineté culturelle canadienne, dit-on.

Abolition de la publicité à Radio-Canada, obligations financières et réglementaires pour tous ceux qui diffusent d’une quelconque façon au Canada, fusion de Téléfilm Canada et du Fonds des médias du Canada, dépoussiérage général du CRTC, fin du bar ouvert qui permet à des plateformes de se nourrir gratuitement du contenu des médias canadiens… : c’est à une modernisation complète des « services de communication électronique » qu’Ottawa doit procéder, conclut le Groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications dans son rapport (que Le Devoir a pu consulter avant son dévoilement).

« Collectivement, nous n’avons pas droit à l’échec : notre souveraineté culturelle et nationale, notre prospérité économique et nos valeurs démocratiques sont en jeu », indique le comité d’experts. Et même si la tâche de révision des lois s’annonce colossale, la présidente Janet Yale enjoint le gouvernement à agir rapidement : « Le message le plus important que nous transmettons en est un d’urgence. »

Intitulé Le temps d’agir, le rapport compte quelque 260 pages et 97 recommandations couvrant tous les grands enjeux d’un dossier qui n’en manque pas. Pour l’illustrer, on souligne que le secteur des communications médiatiques « sert à sauvegarder […] la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada ».

Nouveau cadre. Globalement, le comité propose un « cadre innovateur » qui viendrait rompre avec de larges pans de ce qui encadre actuellement la radiodiffusion et les télécommunications au Canada. « Il s’agit d’équiper le pays pour un monde caractérisé par les changements technologiques accélérés et en continu », mentionne le rapport.

Celui-ci remarque que « les approches classiques ne fonctionnent plus ; les lignes de départage entre les secteurs d’activité, autrefois délimitées en silos, se brouillent ».

Au coeur du nouveau modèle proposé : « l’application de la loi à tous les intervenants du secteur des communications médiatiques ». Si Ottawa suit les recommandations de son comité, toutes les entreprises nationales et étrangères seront « assujetties à la Loi sur la radiodiffusion et à la compétence du CRTC [Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes] ».

Effacer les frontières. C’est que le comité estime qu’il faut effacer les frontières qui limitent présentement la portée de la législation canadienne. Le nouveau cadre s’appliquerait donc autant à ceux qui fournissent du contenu médiatique en ligne qu’à ceux qui le font de façon traditionnelle. Il ne ferait pas non plus de distinction selon que les compagnies « aient ou non un établissement au pays ». « Le nouveau modèle est neutre sur le plan technologique et neutre quant au support de diffusion », résume-t-on.

À travers tout ce que recommande le comité, c’est cette notion qui représenterait le plus grand changement. Parce qu’à l’heure actuelle, des joueurs comme Netflix ou Disney ne sont assujetties à aucune contrainte réglementaire : ni redevance, ni obligation de production, ni quota linguistique, rien.

« Il faut [que] l’ensemble des entreprises, incluant celles qui exploitent des plateformes mondiales en ligne et qui pour l’heure échappent à nos lois, contribuent équitablement et dans une mesure proportionnée […] aux impératifs découlant de nos politiques culturelles », soutient le comité.

Trois catégories

Le rapport propose de séparer en trois catégories les « entreprises de contenu médiatique ». Il y aurait celles qui font de la « curation de contenu », comme Netflix et illico.tv (qui appartient à Québecor), ou encore Spotify (musique en ligne) ; celles qui font de l’« agrégation » comme les câblodistributeurs ; et celles qui offrent des services de « partage » comme YouTube et Facebook.

Le régime actuel de licences du CRTC serait modifié, mais demeurerait en place pour la radio ou la télévision. Ceux qui diffusent sur Internet devraient pour leur part s’enregistrer auprès de l’instance fédérale. Ce nouveau régime d’enregistrement et de licence couvrirait donc tout le monde.

Dépenses, redevances. Partant de là, le comité Yale suit une logique où tous les joueurs participent au système. Le CRTC devrait donc « imposer des exigences en matière de dépenses ou des redevances » à toutes les entreprises — sauf celles qui sont principalement des médias d’informations avec contrôle éditorial sur leur contenu. « Les obligations spécifiques varieraient en fonction des activités menées », mentionne le texte.

Pour les entreprises de « curation » comme Netflix, le comité pense qu’il serait préférable d’établir des « exigences en matière de dépenses » — c’est-à-dire allouer une portion de leurs budgets à des productions canadiennes — plutôt que d’imposer des redevances. Celles-ci demeureraient obligatoires pour les câblodistributeurs.

Des exigences de « découvrabilité » du contenu canadien seraient aussi présentes pour s’assurer que les productions locales ne sont pas noyées dans l’océan des propositions (et des productions américaines). Le document parle notamment de l’obligation d’avoir un certain volume de contenu canadien offert et bien mis en valeur. C’est là une revendication centrale du milieu culturel canadien.

Dans la foulée de ces changements, un seul organisme devrait être chargé du « financement pour la création, la production et la découvrabilité des productions canadiennes sur tous les supports », mentionne le rapport. On préconise en conséquence la fusion de Téléfilm Canada et du Fonds des médias du Canada, qui devraient notamment financer des fonds de production indépendants.

Parmi les autres faits saillants du rapport, notons :

Radio-Canada. Il était dans les tâches du comité de revoir le mandat de Radio-Canada, et il propose à ce titre des modifications importantes.

La plus spectaculaire ? « Que CBC / Radio‐Canada élimine graduellement la publicité de toutes ses plateformes au cours des cinq prochaines années, en commençant par les contenus de nouvelles. » Selon le dernier rapport annuel de la société d’État, les revenus publicitaires représentaient près de 249 millions sur un budget total de 1,7 milliard (le financement public compte pour 1,2 milliard de ce montant).

En se « délestant des obligations de viser des objectifs commerciaux », Radio-Canada pourrait devenir « une véritable institution médiatique publique », pensent les experts choisis par Ottawa. C’est-à-dire ? « Une institution prête à expérimenter et à augmenter la diversité de ses contenus tout en maintenant des normes de haute qualité. »

Le comité juge qu’il est « essentiel que le radiodiffuseur public national demeure pertinent et soit un rempart culturel solide dans un contexte de changements technologiques, de nouvelles habitudes de consommation et d’évolution des modèles d’affaires du secteur culturel ».

Médias. Le comité souhaite une « intervention réglementaire visant à garantir que les créateurs de nouvelles soient rémunérés par les fournisseurs de plateforme en ligne pour l’utilisation de leur contenu original ». On pense aussi que les redevances versées par les entreprises d’agrégation et de partage de média — Facebook et autres — devraient « contribuer à la production de contenu de nouvelles ». Le montant serait un pourcentage des revenus tirés de leurs activités au Canada.

Le rapport propose de réglementer la « relation entre les plateformes de médias sociaux » qui partagent du contenu de nouvelles et les créateurs de ces nouvelles, si le rapport de force est déséquilibré entre les deux.

Finalement, le comité Yale pense que le crédit d’impôt fédéral sur la masse salariale des médias écrits devrait être accessible aux médias qui produisent des nouvelles audio et audiovisuelles diffusées sur toutes les plateformes.

Nouveau CRTC. Au-delà d’un nouveau nom (Conseil des communications canadiennes, CCC), le rapport Yale propose des « changements fondamentaux » au rôle du CRTC, que l’on souhaite plus fort, plus proactif, mais aussi plus souple.

Le CRTC « doit être beaucoup plus qu’un tribunal administratif », pense-t-on. Ses capacités de recherche et d’analyse doivent être renforcées pour que l’organisme soit capable de « déceler précocement les tendances et distorsions du marché ». Il doit pouvoir « observer les évolutions et anticiper les mutations constantes de l’environnement, et y réagir en temps opportun ». Le CCC serait au coeur du système proposé.