Les flâneurs

L’amour en trois temps

Il y a 25 ans sortait Before Sunrise de Richard Linklater, drame romantique voyageur qui, sous des apparences de bluette adolescente, construisait les bases d’une trilogie réaliste fabuleuse sur l’amour, ses fulgurances et ses aléas. On a pu suivre le destin de Jesse (Ethan Hawke) et Céline (Julie Delpy) dans les suites Before Sunset et Before Midnight, captés à des moments charnières de leur relation au long cours, de façon presque aussi magistrale et émouvante que dans le « chef-d’œuvre » du cinéaste, Boyhood. À voir ou à revoir, seul ou en couple.