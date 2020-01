Les flâneurs

Images noires

Parfois, des pépites brûlantes se déposent à Montréal. Ainsi, au Musée d’art contemporain, la vidéo du Californien Arthur Jafa, Love is the Message, the Message is Death. Avec l’hypnotique chanson hip-hop de Kanye West Ultralight Beam en fond sonore, des images décrivent les réalités des Afro-Américains durant plusieurs décennies. Attaques violentes par des policiers blancs, lynchages, moments tendres en famille, vedettes du sport et géants du jazz et du rythm’n’blues en suprématie, triomphe de l’élection d’Obama, extraits de films racistes ; le montage résonne comme un cri de colère et un chant d’espoir.