Les flâneurs

La famille de l’année

Ça aura pris quatre saisons avant qu’ils soient découverts du grand public, mais les membres de la famille Rose méritent d’être célébrés pour ce qu’ils sont : les protagonistes d’une émission exceptionnellement charmante. La 6e et dernière saison de la comédie Schitt’s Creek a débuté la semaine dernière sur les ondes de CBC (aussi sur CBC Gem) et les créateurs ont repris là où ils nous avaient laissés — dans un motel d’une ville au nom loufoque acheté en blague par une famille jadis riche, maintenant ruinée, mais de plus en plus unie et toujours aussi hilarante.