Les flâneurs

Cohen d’outre-tombe

Comme un dernier clin d’oeil, Cohen nous livre un album d’outre-tombe, conçu et produit par son fils, Adam, à partir des « retailles » de You Want It Darker, paru 19 jours avant sa mort, le 7 novembre 2016. Alors que le premier était tout imprégné de l’angoisse de mourir, Thanks for the Dance est étonnamment plus léger. Limité physiquement, Cohen a enregistré huit des neuf chansons de l’album de sa maison de Los Angeles, chantant dans un micro posté sur la table de sa salle à manger. La dernière, Listen to the Hummingbird, propose un poème qu’il avait récité à différentes occasions, mais qu’il n’avait jamais eu le temps de mettre en musique.