Sur vos écrans: revue des revues

Renouvellement dans la continuité

Les années passent, mais le programme télé de la dernière soirée de l’an ne change pas beaucoup : beaucoup, beaucoup de films, et l’enfilade d’émissions spéciales de fin d’année de Radio-Canada, toujours dans le même ordre. France Beaudoin ouvre les festivités avec sa huitième édition spéciale d’En direct de l’univers, avec des invités « célébrés » dont l’identité est gardée secrète jusqu’à la diffusion. Assurément une entrée en matière réjouissante (et dansante) pour la suite plus comique du programme.

Elle sera suivie de la désormais classique captation télé de la revue de fin d’année d’À la semaine prochaine puis de la toujours très attendue (et appréciée) rétrospective de la bande d’Infoman. La nouveauté de cette soirée réside dans le renouvellement de la distribution du Bye Bye, toujours piloté par Simon-Olivier Fecteau. Au vétéran Patrice L’Écuyer et à la « recrue » de l’an dernier, Claude Legault, se joignent Guylaine Tremblay, qui a fait partie de la cuvée 1992, et les « petits nouveaux » Julie Le Breton, Anne-Élisabeth Bossé et Mehdi Bousaidan. Parmi les apparitions surprises d’usage, espérons celle de Marc Labrèche en Céline « nouvelle » de retour au bercail…

Radio-Canada, mardi, dès 19 h, mercredi, dès 18 h 30, et sur Tou.tv dès mercredi

Et un véritable adieu

Du côté de l’autre solitude, c’est toute une tradition qui prend fin avec l’ultime émission spéciale de fin d’année de l’équipe de Royal Canadian Air Farce. La CBC a annoncé cet automne qu’elle mettait fin à la production de cette réunion annuelle de la troupe comique, qui, depuis sa création en 1973, a eu périodiquement des émissions hebdomadaires de radio et de télé jusqu’en 2008. Cette toute dernière revue humoristique, réalisée avec un budget restreint et pour une première fois tournée sans public, sera l’occasion d’offrir des montages des meilleurs sketches de l’histoire de Royal Canadian Air Farce.

CBC, lundi, 20 h

Proposition classique

L’Orchestre symphonique de Montréal offrait depuis quelques années un conte symphonique. Fred Pellerin, Boucar Diouf et Michel Tremblay se sont prêtés à l’exercice présenté à la Maison symphonique, puis retransmis à la télé publique canadienne. Pour sa dernière année à la direction de l’orchestre, Kent Nagano a laissé sa baguette à Jacques Lacombe pour un concert plus « classique », Les grandes voix du Québec chantent Noël. Marie-Nicole Lemieux, Étienne Dupuis et Nicole Car interprètent des œuvres classiques et populaires du temps des Fêtes, avec la participation des Petits chanteurs du Mont-Royal et le Jireh Gospel Choir.

Photo: Antoine Saito OSM

Le visionnement de la semaine Quand on pense avoir fait le tour, une surprise peut nous attendre dans le détour. C’est l’effet que pourrait procurer cette comédie espagnole, une série de superhéros pas tellement héroïques, réalisée par Nacho Vigalondo, qui s’est fait remarquer pour son film aussi sympathique qu’étrange, Colossal. Cette adaptation d’une série de bandes dessinées qui détourne les codes du genre raconte le destin chamboulé d’un jeune homme paumé, qui se retrouve avec des superpouvoirs par accident et qui ne sait pas trop quoi en faire. Du moins au début…



Le voisin (V.F. de El Vecino)

Netflix, mardi

L’exil à la première personne (du pluriel) Les images du triste sort de migrants d’un peu partout dans le monde n’émeuvent plus, ou si peu. Ce documentaire du cinéaste afghan Hassan Fazili, dans lequel il relate sa propre odyssée pour fuir son pays où sa tête est mise à prix, devrait « remédier » à ce début d’insensibilité… Le film, tourné avec un téléphone par tous les membres de la famille Fazili, raconte leur très long périple (trois ans !), parsemé d’embûches, d’attentes interminables et de périls, pour atteindre l’Europe. Une histoire de famille pas ordinaire qui met des visages sur une tragédie moderne.



Midnight Traveler

PBS, lundi, 22 h ; aussi sur Prime Video

Radio-Canada, dimanche, 20 h et ICI Artv, lundi, 20 h 30