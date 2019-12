Les flâneurs

Petite lecture des Fêtes

Les quatre filles du docteur March ressuscitant grâce à la réalisatrice Greta Gerwig (Lady Bird), le temps semblant suspendu entre Noël et le jour de l’An, l’époque étant propice à la nostalgie, voilà l’occasion rêvée pour replonger dans le roman de Louisa May Alcott. Si l’on en garde le souvenir d’une œuvre pleine de bons sentiments et de personnages vertueux, on en découvre avec plaisir sa modernité en renouant avec Meg, Beth, Amy et, surtout, l’audacieuse Jo, qui, dit-on, influença Simone de Beauvoir. Une lecture moins innocente qu’elle ne le paraît à faire découvrir aux fillettes.