Les flâneurs

Le Jazz libre : musique-politique

Après des inédits parus chez Tenzier, une résurrection chez Return to Analog et un ouvrage de fond chez M éditeur, n’en avait-on pas assez d’entendre les barbus du Quatuor de jazz libre du Québec se moucher dans leurs instruments au nom de la révolution ? À d’autres, oui ! L’anthologie Musique-politique, préparée par les Rimouskois de Tour de bras, constitue un bijou de musique improvisée offert en format géant, tout en couleurs et en images, qui répond aux « Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Combien ? Pourquoi ? » les plus sophistiqués. Le genre de cadeau qu’on achète et qu’on garde.