Les flâneurs

De l’image comme sujet

En ces temps d’égoportraits, il fait bon de prendre une distance de l’image et de ses déroutes. C’est ce que propose Volte-face, au Musée des beaux-arts de Montréal, à travers les yeux de trois photographes : Cindy Sherman, Rachel Harrison et Laurie Simmons. Dans ces photos, tirées de la collection de David et Carol Appel, les femmes sont souvent à la fois modèles et photographes. Cindy Sherman, en particulier, se place au centre de différentes mises en scène pour faire réfléchir sur le rôle du modèle et les subterfuges du peintre ou du photographe.