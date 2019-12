Les flâneurs

Le Pérou d’antan

Le coffre des merveilles s’ouvre au musée Pointe-à-Callière à l’exposition Les Incas… c’est le Pérou, où 300 objets du patrimoine andin en or, en plumes, en textile, en poterie, en bois et autres matériaux ouvragés issus de grandes collections européennes se laissent admirer. S’y trouve à l’honneur non seulement l’héritage sophistiqué de la culture inca, mais aussi celui des civilisations précédentes, tels les Chancays aux figurines et poupées funéraires aux yeux quadrangulaires, semblant sortis du Temple du soleil d’Hergé. Entre bijoux et tapisseries en plumes d’aras, l’histoire du Pérou se raconte.