Sympathiques perdants

Montréal de dépression

Mammouth (Héliothrope), le dernier roman de Pierre Samson, nous propulse dans les quartiers centraux de la métropole à la fin de l’hiver 1933, ces berceaux de misère noire peuplés de pauvres Canadiens français et d’immigrants devenus indésirables pour les autorités… L’écriture sensorielle de l’auteur, qui charrie son lot d’odeurs et d’images peu ragoûtantes, et sa recherche fouillée sur la géographie sociale et commerciale de la ville à ce moment critique de son histoire donnent le goût d’arpenter ces coins de la ville, pour retrouver des traces de passé pas toujours glorieux…