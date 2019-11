Fin de la grève au MACM

Une entente entre les parties patronale et syndicale a permis de mettre fin à la grève des professionnels du Musée d’art contemporain de Montréal (MACM), la semaine dernière. La grève de ces membres du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec était prévue du 19 au 22 novembre. Les deux parties se sont entendues sur les clauses salariales et sur la régularisation d’emplois occasionnels. Les deux enjeux au coeur des négociations étaient la précarité et la stabilité d’emploi. Une entente de principe sera soumise aux membres pour ratification. Sans convention collective depuis le 1er avril 2015, les professionnels du MACM avaient voté à l’unanimité pour un mandat de grève de dix jours le 3 octobre. Ils ont entamé une première journée de grève le 30 octobre dernier.