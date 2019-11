Les flâneuses

Le danseur qui écrit

Paul-André Fortier s’est intéressé à la littérature avant de plonger dans la danse, et c’est aussi par la littérature qu’il en sort. Son premier livre, Masculin singulier, publié aux Éditions du Noroît, est écrit dans la sueur de 40 ans de pratique de danse. Chose rare, le danseur écrit, et permet au lecteur d’entrer dans son corps, de faire face au public avec lui, de partager ses doutes. Fortier connaît de son corps les faiblesses et les forces. Il l’a accueilli là où il était, et dans l'état où il était, chaque jour de performance. Et en explorant ce très intime, il livre un témoignage singulier et précieux sur notre humanité.