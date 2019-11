Les flâneurs

Sur les braises du Brésil

Condamné dans la controverse, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-président du Brésil, vient d’être libéré après 19 mois d’incarcération tandis que son opposant, Jair Bolsonaro, multiplie les propos incendiaires. Un fossé sépare ces deux hommes et, avec eux, la population. Dans son documentaire The Edge of Democracy, Petra Costa sublime sa vie personnelle pour aborder l’histoire contemporaine du pays et, par une narration sobre et un montage rigoureux, nous propose une immersion privilégiée au coeur d’un appareil démocratique gangrené. Aussi troublant qu’éclairant. Sur Netflix.