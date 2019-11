Les flâneurs

Défi relevé

La merveilleuse comédie dramatique britannique Fleabag (sur Amazon Prime), encensée par la critique et bardée de prix, est née d’un défi lancé à l’actrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge de créer un sketch de quelques minutes… On peut dire qu’elle a réussi haut la main en élaborant ce personnage antipathique, une jeune Londonienne fauchée, paumée et qui se conforte dans des relations charnelles sans lendemain et à laquelle on finit par s’attacher grâce à l’habile façon qu’elle a de faire tomber le 4e mur pour s’adresser personnellement aux téléspectateurs.