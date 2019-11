Les flâneurs

Ovni télévisuel jouissif

La scénariste Joanne Arseneau réussit encore à surprendre très agréablement dans cette troisième saison de sa série policière Faits divers (sur Tou.tv Extra) dans laquelle les enquêteurs de la couronne nord doivent résoudre le meurtre d’un ufologue dans une ferme de dindons, et enquêter d’autres morts louches qui suivront… Encore une fois, la galerie de personnages secondaires hauts en couleur et l’enchaînement de leurs gaffes et décisions douteuses font le charme fou de ce thriller comique, cette fois décliné en seulement six épisodes, une formule qui sied bien au projet. Espérons que cette folle enquête ne soit pas la dernière…