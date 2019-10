Méditation philosophique au MAC

Les fougères du bonheur

Depuis plus de 10 ans, Zach Galifianakis, l’un des fêtards des films Lendemain de veille, insulte les vedettes dans les capsules Web Between Two Ferns, produites par Funny or Die. Après y avoir malmené Barack Obama, Steve Carell, Hillary Clinton et Brad Pitt, c’est sur Netflix qu’il transporte le malaise. La websérie est désormais un film, où s’enchaînent les capsules dans un scénario de road trip complètement farfelu. La parodie y est presque un art : il y a tellement de niveaux de pastiche et d’ironie qu’il faut plusieurs écoutes pour tous les débusquer. Tant mieux.