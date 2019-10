Les flâneurs

Fantômes et deuils d’automne

Avec l’obscurité et la fraîche qui gagnent sur le soleil, souvent vient l’envie de se blottir en marmotte sous la couette, et même d’y jouer de nostalgie, de mélancolie et de légèreté autoinfligées, en accord avec la saison des feuilles mortes. Ghosteen, nouvel album studio de Nick Cave et ses Bad Seeds, arrive à point. Marqué par le deuil de son fils, Cave y scande, d’un grain de voix vieillissant qui rappelle de plus en plus celui d’un certain Cohen, peines et douleurs essentielles, sur une musique minimale, laissant toute place au texte, et à sa scansion envoûtante. Triste et beau à pleurer.