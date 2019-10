Les flâneurs

Détruire la pyramide de l’intérieur

La comédie noire On Becoming a God in Central Florida (sur Crave et en ondes à Super Écran cet hiver) horripile autant qu’elle est jouissive par sa déconstruction en règle des systèmes de vente pyramidale, qui broient des rêves de réussite et des vies. Kristen Dunst y brille en héroïne fauchée et effrontée, qui concocte une vengeance contre l’entreprise aux élans messianiques qui a en quelque sorte tué son mari. Le jeune Théodore Pellerin épate en gourou de bas étage, à la fois ambitieux et bien naïf au possible.