Les flâneurs

Le roman ducharmien de Goudreault

La parution d’un nouveau roman de David Goudreault est toujours un événement. La force de frappe, la poésie écorchée, le sens de la formule de l’auteur de La bête intégrale enchantent. Dans le très ducharmien Ta mort à moi (Stanké), il met en scène une héroïne puissante, surdouée et révoltée, qui roule sa laideur et sa personnalité brûlante de la Beauce au Mile End en passant par le Laos. Truffé de références, le livre est une ode à la littérature et à la liberté consumée par le refus des compromis de médiocrité. Grand jongleur du langage, Goudreault est un de nos meilleurs écrivains contemporains.