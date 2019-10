Nothomb toujours en lice pour le Goncourt

Paris — La romancière belge Amélie Nothomb, dont le roman Soif caracole en tête des meilleures ventes de livres depuis plusieurs semaines, est toujours en lice pour le prix Goncourt. Le jury présidé par Bernard Pivot a dévoilé mardi la deuxième sélection qui compte désormais neuf prétendants. La liste ne compte plus aucun primo-romancier mais conserve trois auteurs (Santiago H. Amigorena, Nathacha Appanah et Jean-Luc Coatalem) qui figurent également dans la sélection du Renaudot qui sera décerné, comme le Goncourt, le 4 novembre. S’y trouvent aussi Dominique Barbéris, Jean-Paul Dubois, Léonora Miano, Hubert Mingarelli et Olivier Rolin. Le jury du Goncourt choisira ses finalistes le 27 octobre.