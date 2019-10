Banksy ouvre une boutique éphémère pour défendre son art

Londres — Amateurs d’art et curieux s’amassaient mardi autour d’un magasin de Croydon, au sud de Londres, où l’artiste de rue Banksy tient une exposition éphémère pour défendre sa marque contre un éditeur de cartes de voeux. Cette boutique, ouverte à des « fins d’affichage seulement » gardera ses « portes fermées », mais des produits seront en vente en ligne. « C’est sans doute la raison la moins poétique possible de faire de l’art », a expliqué Banksy, indiquant qu’un éditeur de cartes de voeux cherche à prendre possession de son nom pour pouvoir vendre des fausses marchandises Banksy. Selon des experts, Banksy n’utilise pas sa marque pour vendre des marchandises donc elle peut être transférée à d’autres. Il lui a donc été conseillé d’ouvrir sa propre boutique. Les fonds récoltés iront à « un canot de sauvetage pour migrants », a promis Banksy, qui encourage « quiconque à copier, emprunter, voler et amender [son] art » mais seulement « pour le plaisir, la recherche académique ou l’activisme ».