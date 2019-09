Les flâneurs

Tout à croire

Ce fut d’abord un article publié sur le site ProPublica, gagnant d’un prix Pulitzer. C’est maintenant une série diffusée sur Netflix, et même si vous connaissez l’histoire de cette jeune femme pratiquement forcée par la police d’avouer qu’elle avait menti en dénonçant une agression sexuelle armée chez elle, il y a beaucoup à apprendre en regardant Unbelievable. La cassante différence entre l’approche des policiers face à une victime sous le choc est troublante. On la croit ou on ne la croit pas, et donc, on enquête ou pas. La série nous présente les deux situations, en parallèle, malgré les centaines de kilomètres et les trois années qui séparent le mieux du pire.