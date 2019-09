Patrimoine : une injonction demandée pour sauver la maison Pollack

Un avocat souhaite forcer le propriétaire de la maison Pollack, située à Québec, à respecter la réglementation en demandant l’obtention d’une injonction à la Cour supérieure. Me François Marchand réclame également que la Ville de Québec soit autorisée à réaliser les travaux, devant l’état de délabrement et d’insalubrité des lieux. Selon l’avocat, le propriétaire contrevient aux règlements de la Ville sur la salubrité des bâtiments et des constructions. Il accuse également la Ville de faire preuve de négligence et de ne pas faire respecter son règlement. Me Marchand rappelle qu’en quelques semaines, la Ville a autorisé la démolition de l’église Saint-Coeur-de-Marie et de la maison Pasquier, et que la maison Livernois a été détruite dans un incendie. Selon la Ville de Québec, la maison Pollack possède une valeur patrimoniale élevée.