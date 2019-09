Les flâneurs

Ne rien faire est un acte

J’avoue : je me suis enfargée dans le mot « mime », laissant l’essai Les chants du mime. En compagnie d’Étienne Decroux (Noroît), de Gabrielle Giasson- Dulude, dormir longtemps sur ma pile « à lire ». S’y tisse pourtant en fins fragments intelligents et sensibles une pensée faite d’échos sur l’importance et les liens entre le silence / le mime / la poésie / Decroux / la révolte potentielle / les vieux métiers / l’individualité / la technique / l’authenticité / la discipline (dans les deux sens du terme) et l’importance du corps dans la naissance de la parole et de l’écriture. Magnifique. Et je l’ai offert trois fois depuis lundi dernier, malgré le « mime » en titre.