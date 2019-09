Les membres de l'AQTIS acceptent l’offre de l'AQPM

Les techniciens du monde de la télévision et du cinéma membres de l’AQTIS ont accepté à 85 % dimanche soir l’offre du médiateur dans le conflit de travail qui les opposait aux producteurs membres de l’AQPM.

Les travailleurs membres de l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS) ont scruté jusqu’à 23 h 30 dimanche soir les détails de la proposition. Sur les quelque 6000 membres, 800 se sont rassemblés dans une assemblée générale qui se tenait au même moment que la soirée des prix Gémeaux, qui récompensent les artistes de la télévision.

Vendredi, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM) avait déposé une offre dite bonifiée, qui a été la base d’une dernière négociation durant la fin de semaine. Les discussions se sont faites avec le médiateur désigné par la ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lebrun.

Et sur le plan des conditions de travail de tous les jours, c’est là où les techniciennes et les techniciens ont amélioré grandement leur sort. »

Le directeur général de l’AQTIS et porte-parole à la table de négociation, Gilles Charland, s’est montré « très satisfait » du rapport du médiateur qui a été présenté aux membres. « Sur le plan salarial, on n’a pas atteint nos objectifs, mais il y a quand même eu des progrès — et je pense que ce n’est que partie remise, a-t-il dit au Devoir.Les techniciens de l’AQTIS et l’AQPM ont trouvé un terrain d’entente pour que les augmentations salariales profitent autant aux travailleurs touchant les cachets minimaux que ceux qui sont plus haut dans l’échelle salariale. Tous profiteront par ailleurs d’une augmentation de 3 % par année — la demande initiale était de 4 % et s’est révélée un des enjeux les plus tendus de la négociation des dernières heures.

Du côté de l’AQPM, la présidente et directrice générale, Hélène Messier, a expliqué qu’elle recommandera l’entente à son conseil d’administration et que les producteurs se prononceront à leur tour sur le document en assemblée générale d’ici la mi-octobre.

Toutefois, en raison des coûts supplémentaires qu’elle demandera, l’entente « ne correspond pas exactement à ce que l’AQPM souhaitait à titre de règlement ».

« C’est évident que ça va exiger un effort supplémentaire soit sur le nombre de productions ou sur les économies qui devront être réalisées sur les budgets de production », a ajouté Mme Messier.

Tant pour l’AQTIS que l’AQPM, le prochain combat consistera donc à interpeller les gouvernements fédéral et provincial pour que le financement des productions audiovisuelles soit amélioré.

Après le bras de fer entre les deux associations — des tournages ont été reportés, une journée de débrayage a aussi eu lieu à la fin du mois d’août —, ils devront maintenant avancer main dans la main, concèdent les deux partis.

« C’est une négociation sur des bases tendues qui va nécessairement laisser des cicatrices, note Mme Messier, mais on va tourner la page pour travailler tout le monde ensemble au mieux-être de cette industrie-là. »