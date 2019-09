Les flâneurs

Guerre de femmes galantes

La série anglo-américaine Harlots : filles de joie, dont la première saison est disponible sur Tou.tv Extra, mérite le détour. Pour son portrait du Londres galant du milieu du XVIIIe siècle, et plus particulièrement de deux maisons closes dont les patronnes (incarnées superbement par Samantha Morton et Lesley Manville) se livrent une lutte acharnée pour élever ou du moins maintenir leur réputation auprès de la bonne société, pour sa réalisation moderne et surtout pour ses magnifiques personnages de femmes de joie (et de peine) qui transcendent les clichés.