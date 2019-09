Au calendrier: festival littéraire Québec et Festival Phénoména

Dix ans pour le festival littéraire Québec en toutes lettres



Le festival littéraire de Québec fête sa première décennie et en appelle pour l’occasion à regarder vers l’avenir. Sa programmation, qui se déploiera du 17 au 27 octobre, s’inscrit dans le thème « Pour la suite du monde ». La réflexion sur ce sujet se tiendra les 26 et 27 octobre par 15 artistes engagés, de Marc Séguin, Laure Waridel et Webster à Alain Deneault. Qui dit anniversaire dit souvent bilan. Le Cabaret souvenir du 27 octobre réunira des auteurs marquants de l’histoire du festival. Une soirée science et musique, plutôt ? Du big bang à la double hélice, Yannick Villedieu et la pianiste Marianne Trudel survoleront le 25 octobre les textes de Darwin, Einstein, Reeves. Dans la belle chapelle du Musée de l’Amérique francophone, Simon Boulerice reviendra sur son livre Géocaliser l’amour, accompagné en musique et bédé, le 24 octobre. Et une 10e Nuit de la poésie rassemblera 25 poètes le 18 octobre.

La 8e édition du Festival interdisciplinaire Phénomena, qui débutera le 5 octobre, se déroulera sur le thème de la transmission. Les citoyens sont d’ailleurs invités à se costumer pour prendre part à la deuxième Parade Phénoménale, qui ouvrira l’événement. Au programme, cette année, figure notamment le spectacle solo Numain de Stéphane Crête, du 7 au 11 octobre. Une série de huit soirées « hors norme » seront également proposées entre le 18 et le 25 octobre, où le public pourra entre autres assister à un hommage à Brigitte Fontaine. Le Cabaret DADA revient cette année, avec également une version en anglais. La LNI s’appropriera l’actualité électorale et un spectacle interdisciplinaire entièrement conçu par des artistes sourds est également au programme. Une soirée de drag et de burlesque queer clôturera le festival, le 25 octobre.