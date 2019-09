«Joker» remporte le Lion d’or à la Mostra

Venise — Le Festival de Venise a décerné samedi son Lion d’or à Joker, de l’Américain Todd Phillips, une plongée dans les origines de l’ennemi de Batman, tandis que le Grand Prix du jury est revenu au thriller historique J’accuse, de Roman Polanski, dont la sélection avait suscité la polémique. « Merci de m’avoir fait confiance avec ton talent fou », a déclaré à son acteur Joaquin Phoenix le réalisateur Todd Phillips, surtout connu jusqu’ici pour ses comédies, dont la trilogie à succès Lendemain de veille [Hangover]. Il a souligné que son comédien, impressionnant et inquiétant dans ce rôle d’homme torturé et malade, maltraité par la vie, était « le lion le plus féroce, le plus courageux et le plus ouvert d’esprit qu’il connaisse ». Joker, qui succède à Roma, du Mexicain Alfonso Cuarón, était l’un des favoris de la presse.