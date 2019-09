Les flâneuses

L’inspiration de Samian

Il y a quelque chose de particulièrement inspirant dans le dernier album de Samian, Le messager, lui qui n’avait pas enregistré depuis cinq ans. Avec le lit de la rivière en guise de flambeau-berceau et des mots de révolte mais aussi d’espoir, le rappeur anishnabe enfourche son militantisme : « Je m’alimente par le vent et je m’éteins par la pluie », entonne-t-il. Et sous sa voix et les sonorités de DJ Horg, les maux de sa société — des dérives climatiques à l’itinérance en passant par la toxicomanie — trouvent écho dans une spiritualité sans dogme. Ses réflexions et sa poésie sont de plus en plus vitales en nos temps agités.