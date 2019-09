Un Giller avec Atwood en tête, une fois de plus

La liste des prétendants au 26e prix Giller de la Banque Scotia comptera — une fois de plus — le nom de la romancière Margaret Atwood, de retour ce mois-ci sur les rayons des librairies avec The Testaments, la suite très attendue de son célébré La servante écarlate. Elle y figure aux côtés de onze autres plumes canadiennes, parmi lesquelles on compte notamment André Alexis pour Days by Moonlight, mais aussi Megan Gail Coles pour Small Game Hunting at the Local Coward Gun Club, Michael Crummey pour The Innocents et Alix Ohlin pour Dual Citizens. Les finalistes au prix de cette année seront dévoilés lors d’une conférence de presse qui se tiendra au Scotiabank Centre de la Scotia Plaza, à Toronto, le lundi 30 septembre prochain.