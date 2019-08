Et Le Diamant fut!

Après quinze ans de préparation, de débats et de travaux, le complexe Le Diamant d’Ex Machina et Robert Lepage a finalement été inauguré vendredi à Place d’Youville. À Québec, on rêve déjà d’un nouveau quartier des spectacles.

En incluant le Palais Montcalm et le Capitole, la Place d’Youville a 2600 places en salles de spectacles, a souligné le maire de Québec, Régis Labeaume, lors de l’annonce. Avec la future station souterraine prévue pour le tramway juste à côté, c’est un véritable carrefour culturel qui prend forme, a-t-il ajouté.

Construit au coût de 57 millions, le Diamant permettra à Ex Machina de présenter l’ensemble de ces spectacles même les plus volumineux ce qui n’était pas possible dans l’ancien château fort de la compagnie situé dans le Vieux-Port. Ainsi on pourra y voir notamment Les sept branches de la rivière Ota cet automne.

La salle multifonctionnelle a en outre été conçue pour accueillir des spectacles de différents formats et styles, allant du cirque aux matchs de lutte.

Au dernier étage, un studio a aussi été aménagé pour le travail de création et l’accueil de collaborateurs étrangers.

En conférence de presse, Robert Lepage a insisté sur le fait que Le Diamant « appartenait à tous les artistes ».

D’autres détails suivront.