Les flâneurs

La genèse d’un scandale raciste

Dans une minisérie balado, l’équipe de 30 for 30 dévoile un nouveau pan du scandale qui a révulsé la NBA en 2014, après que la tirade raciste du propriétaire délinquant des Clippers de Los Angeles eut fuité dans les médias. Au moyen de nombreuses entrevues qui illustrent la soif de pouvoir et la « mentalité esclavagiste » de Donald Sterling, la journaliste Ramona Shelburne traite au passage de fractures sociales qui transcendent le milieu sportif. The Sterling Affairs, réalisée par l’équipe derrière la série Bikram, évite les clichés de mise en récit et montre une facture efficace.