Cultures arabes et francophones réunies par les fils de la musique

On pourra bientôt entendre La Bronze chanter avec Mobydick et Wake Island, fruit d’une coopération Québec-Maroc que Pop Montréal mettra en vitrine en septembre prochain. Les artistes ainsi rapprochés ont travaillé autour d’une analyse musicale et linguistique de la pluralité des origines arabes et des influences de la francophonie sur celles-ci. Le fruit de leur travail sera d’abord entendu dans six villes du Maroc, du 3 au 8 septembre, avant de gagner Montréal le 27. Ceux-ci prendront aussi part à la conférence « La francophonie élargie : une exploration des marchés non occidentaux », donnée au Centre culturel marocain Dar Al Maghrib, dans le cadre du Pop Symposium.